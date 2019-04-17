Судьи презентовали книгу о Вахитовском районном суде Казани

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Казани презентовали книгу «Вахитовский районный суд города Казани: дела и люди». Авторы труда – председатель суда в отставке Фанис Мусин и председатель Тюлячинского районного суда РТ Рамиль Бикмиев.

Мероприятие прошло в стенах Вахитовского районного суда Казани с участием председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилязова, его заместителей, начальника Управления Судебного департамента в РТ Зявдата Салихова, а также родных и близких работников суда.

В книге – история Вахитовского и Бауманского районных судов, которые объединили в 1995 году. Как рассказали авторы, книга призвана приоткрыть неизвестные страницы из жизни судейского сообщества и рассказать о людях, работающих в суде.

«Идея создания книги появилась, когда я работал помощником судьи. Говорят, что тот, кто не знает истории, не знает будущего. Мы начали собирать материалы для книги, и тогда у нас появилась идея сначала создать музей. Мы открыли его в 2016 году и продолжили работу по сбору материалов для книги», – выступил с приветственным словом один из авторов Фанис Мусин.

Он признался, что хотел, чтобы тираж и объем издания были больше, но финансирование позволило выпустить только 200 экземпляров.

Рамиль Бикмиев, который раньше работал в Вахитовском суде, в своем выступлении отметил, что идея книги заключалась в сохранении памяти о людях, которые посвятили свою жизнь судебной системе.

«Хочется поблагодарить тех, кто помог нам в работе над книгой. К кому бы мы не обратились, все с душой откликнулись на наши просьбы», – отметил он.

Гости мероприятия вспомнили о работе в Вахитовском суде и почтили память тех, кто уже ушел из жизни.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.