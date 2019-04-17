Фотографию казанского Национального банка представили на выставке в Москве

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Фотография здания Отделения – Национального банка по Республике Татарстан на ул. Баумана участвует в экспозиции «Дом для банка» на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

На выставке представлены 30 фотографий исторических и культурных памятников, в которых сегодня располагаются учреждения Центрального банка РФ.

Экспозиция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест и Дням исторического и культурного наследия в Москве.

Выставка продлится до 30 апреля 2019 года.

Здание Отделения – Национального банка по Республике Татарстан на ул. Баумана начало строиться в 1912 году. Сотрудники банка переехали в здание 1 сентября 1914 года. На тот момент это было самое новое здание в системе Государственного Банка, а Казань занимала важное стратегическое положение в центре страны.

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