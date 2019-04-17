Новый дом ЖК «Залесный Сити» в Казани получил заключение о соответствии

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Инспекция госстройнадзора Республики Татарстан выдала заключение о соответствии 19-этажному дому № 1.5, который входит в состав 1-й очереди строительства ЖК «Залесный Сити». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дом соответствует «требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов (ЗОС)».

Площадь дома на 330 квартир составляет 20767,1 кв. метров.

Застройщиком выступает ООО «Залесный Сити», генподрядчиком является ООО «Суварстроит». Финансирование осуществляется в рамках программы многоквартирного инвестиционного жилья.

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