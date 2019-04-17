За месяц полицейские Татарстана перехватили 4 посылки из Белоруссии с анаболиками

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). За месяц полицейские Татарстана перехватили 4 посылки из Белоруссии с сильнодействующими веществами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Только в марте сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан в ходе проверки оперативной информации выявлены четыре факта приобретения жителями Казани и республики сильнодействующих веществ путем международных почтовых отправлений из Республики Беларусь», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Так, в начале марта полицейские в одном из отделений почты задержали 32-летнего жителя Агрыза, который получал посылку из Белоруссии. В ней оказались медпрепараты (анаболические стероиды), в состав которых входит сильнодействующее вещество тестостерон пропионат. Данные препараты относятся к сильнодействующим веществам и их можно приобрести только в аптеке и исключительно по рецепту врача.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Стоит отметить, что за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.