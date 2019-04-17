Казанцы смогут посадить сосну, лиственницу или рябину в рамках «Дня посадки леса»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля в районах Республики Татарстан пройдет природоохранная акция «День посадки леса». Для этих целей Минлесхоз РТ подготовил 2,5 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, липы и рябины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Казани смогут посадить «свое дерево» около поселка Дачное на территории Высокогорского участкового лесничества ГКУ РТ и села Старое Шигалеево Пестречинского муниципального района.

Начало акции в 10:00 часов. Перчатки, лопаты и саженцы будут выдаваться на месте.

Акция проводится с 2011 года с целью воспитания бережного отношения к лесу, а также привлечения внимания общественности к проблемам его сохранения.

За 8 лет в рамках природоохранных акций в Татарстане была засажена территория в 5284 га и использовано 16,8 млн посадочного материала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Центральном субботнике в Горкинско-Ометьевском лесу проведут экоэкскурсию и посадят деревья.

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