Челнинка отсудила у «Хадж-Фонда» 145 тысяч рублей за сорванное паломничество в Мекку

(Набережные Челны, 17 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинка отсудила у компании «Хадж-Фонд» 145 тыс. рублей за сорванное паломничество в Мекку, сообщает городской суд.

Женщина обратилась в суд с иском к ООО «Хадж-Фонд» о взыскании стоимости путевки и компенсации морального вреда. В заявлении говорится, что в августе 2017 года женщина заключила с компанией договор о приобретении хадж-путевки стоимостью 95 тыс. рублей. Однако турфирма взятые на себя обязательства не исполнила, и поездка женщины в Мекку сорвалась.

Ответчик по гарантийному письму обязался вернуть деньги до конца 2018 года, но пострадавшая их не получила. На претензию, которую женщина направила в компанию в январе 2019 года, ответа не последовало.

Оценив все обстоятельства, суд взыскал в пользу потерпевшей стоимость путевки (95 тыс. рублей), компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей и штраф за несоблюдение требований договора в добровольном порядке – еще 48,5 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что компания «Хадж-Фонд», ранее аккредитованная ЦДУМ России в Совете по хаджу при Правительстве РФ, лишилась своей аккредитации в связи с неблагополучным завершением сезона хаджа 2017 года.



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