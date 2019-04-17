Защитника УНИКСа дисквалифицировали на одну игру за конфликт с игроком питерского «Зенита»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников пропустит ближайший матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (18 апреля) из-за дисквалификации, информирует пресс-служба лиги.

14 апреля после окончания матча УНИКС — «Зенит» (СПб) — 74:72 у Колесникова возник конфликт с защитником «Зенита» американцем Джейленом Рейнольдсом. Казанцы выиграли тяжелейший матч в самой концовке, поэтому нервы игроков были на взводе. В итоге сначала Рейнольдс был дисквалифицирован на 2 матча, а сегодня был наказан и Колесников, получивший дисквалификацию на одну игру. Кроме того, казанский клуб заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.

УНИКС занимает второе после ЦСКА место в лиге, 19 побед и 4 поражения. У армейцев — 22-6, и они уже отыграли регулярный чемпионат и сейчас начали плей-офф Евролиги.

Если УНИКС выиграет три оставшихся матча («Парма», «Автодор» 21 апреля, «Зелена Гура» 28 апреля), то по личным встречам казанцы опередят москвичей.

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