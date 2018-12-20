(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани предлагают организовать участие колонны собак в параде Победы. Вести собак должны будут специально обученные люди. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков.

«Оргкомитет проинформируем об участии в параде Победы в том или ином формате», – сказал он.

Представители Общественной палаты РТ планируют связаться с Минобороны РФ и предложить внести изменения в законодательство, чтобы собаки смогли принять участие в параде.

«Для шествия можно одеть пять – десять подростков из “Юнармии” в военную форму, дать собак, одетых в камуфляж – санитарных, участников минно-розыскных работ, чтобы люди увидели», – пояснил судья по рабочим качествам и спорту Российской кинологической федерации Валерий Соловьев.

Ранее волонтеры общественной организации «Зоозабота» предложили организовать в рамках акции «Бессмертный полк» шествие действующих служебных собак в память о животных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Авторы инициативы обосновали свое предложение тем, что на историческом параде 24 июня 1945 года среди героев шла «коробка» кинологов с боевыми собаками.

По мнению Соловьева, тем, кто придет на акцию «Бессмертный полк», не будет понятно, из-за чего организовано шествие собак рядом с людьми. Собаки внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной, но для «Бессмертного полка» их участие будет излишним.

«Я люблю животных, но из-за собак может возникнуть ассоциация с военнопленными, которых провели по Москве. Также, мне кажется, будет некрасиво, что собаки будут идти рядом с людьми, которые воевали», – заявил начальник Центра кинологической службы МВД по РТ Нариман Ямашев на встрече по обсуждению предложения зоозащитников.

Кинологи со служебными собаками ежегодно 9 мая обслуживают около 200 мероприятий по всей Казани.

После завершения заседания стало известно о достижении договоренности. Для участников «Бессмертного полка» будут распечатаны большие фотографии участвовавших в войне кинологов вместе с их собаками.

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