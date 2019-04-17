Делегация РТ отправилась на международный ветеринарный конгресс «Единый мир – единое здоровье»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Представители Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и подведомственных ему учреждений участвуют в IX Международном ветеринарном конгрессе «Единый мир — единое здоровье». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ГУВ Кабмина РТ.

«Конгресс начинает работать сегодня и будет проходить по 20 апреля в г. Светлогорске Калининградской области, а проводится он при поддержке Министерства сельского хозяйства России», — сообщила начальник отдела организации ветеринарного дела ведомства Елена Ильина.

Также она рассказала, что делегацию Татарстана на международном форуме возглавляет начальник ГУВ Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов. В составе делегации — директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ Марс Валиев, ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины Рустам Равилов, руководители государственных ветеринарных объединений ряда муниципальных районов и городов республики. Как отметила Елена Ильина, в ходе конгресса, помимо всего прочего, планируется провести совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии, чтобы обсудить вопросы повышения качества ветеринарного обслуживания в регионах на новый уровень.

Кроме того, участники конгресса обсудят актуальные вопросы отрасли на круглых столах по таким темам, как «Африканская чума свиней», «Ящур — проблемы и пути решения», «Бешенство», «Аквакультура: вопросы производства и ветеринарного сопровождения».

Согласно информации Минсельхоза РФ, деловая программа форума включает также конференции о современных научных разработках и передовых технологиях для промышленного птицеводства, ветеринарных аспектах молочного и мясного животноводства, проблемах в промышленном свиноводстве, актуальных вопросах обращения ветеринарных лекарственных средств в странах ЕАЭС.

В рамках конгресса пройдет выставка, на стендах которой будет представлено ветеринарное и медицинское оборудование, фармакологические препараты для лечения и профилактики болезней животных, инструменты и принадлежности для ухода за животными, корма и кормовые добавки, специализированная литература.

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