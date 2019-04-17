Татар-информ

17 апреля 2019, 20:10

Общество

В Набережных Челнах владелец частного пляжа предложил муниципалитету разделить с ним затраты

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Общество

В Набережных Челнах владелец частного пляжа предложил муниципалитету разделить с ним затраты

Фото: Эльвира Мухаметдинова

В Автограде прошли первые открытые дебаты «Бизнес и власть – полный контакт», на которых стороны решали судьбу нескольких социальных проектов.

(Набережные Челны, 17 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах владелец единственного частного пляжа «Сандали» Айрат Тагиров предложил муниципалитету разделить с ним затраты на содержание зоны отдыха. Предложение прозвучало на первых открытых дебатах РТ «Бизнес и власть – полный контакт», которые прошли сегодня в Автограде.

Форум проводился для разработки мер развития предпринимательства с участием представителей власти, бизнеса и общественных организаций. В обсуждении приняли участие в основном представители социально ориентированного малого бизнеса.

Так, известный в Автограде шоумен и владелец единственного частного пляжа Айрат Тагиров рассказал, как в 2008 году откликнулся на призыв мэра города – заняться благоустройством пляжа на коммерческой основе. «Многие уже, наверное, не помнят, что там было, – сказал Тагиров. Там лежал небольшой слой серого строительного песка, обильно приправленный стеклом и окурками. Стояли металлические конусы, которые практически тени не давали, но на них можно было вешать одежду».

По словам бизнесмена, чтобы облагородить пляж, ему пришлось купить песок за миллион рублей, построить большой навес, чтобы в случае непогоды все отдыхающие могли под ним укрыться. Он также завез шезлонги, зонты, нанял охрану (ни пьяных, ни хулиганов на «Сандали» никогда не было), взял на себя очистку дна, организовал суточную уборку территории. «У нас не так, как на городском пляже. Там убрались с утра, и все. За чистотой территории следим постоянно», – подчеркнул владелец пляжа.

Однако начиная с 2019 года изменился порядок использования пляжа «Сандали». Если раньше Тагиров брал за вход 150 рублей, то в предстоящем сезоне по настоянию прокуратуры пляж станет бесплатным и открытым для всех.

Надзорный орган в течение многих лет (в том числе и через суды) добивался того, чтобы именно в этой части берега реки Кама у горожан был доступ к воде. Теперь этот доступ есть. Но из-за этого предприниматель столкнется с нехваткой средств на содержание зоны отдыха.

«В этом сезоне доход будут приносить только продажа прохладительных напитков и сдача шезлонгов и зонтов в аренду. И то я предполагаю, что торговля напитками особо не порадует, так как при свободном входе отдыхающие смогут приносить питье с собой. В итоге я просто не потяну содержание пляжа. Поэтому предлагаю муниципалитету часть затрат взять на себя. В первую очередь это касается очистки дна реки и содержание охраны. По вывозу мусора можно договориться на том, чтобы городская служба убирала только за посетителями», – предложил Тагиров.

По словам предпринимателя, самым дорогим расходным материалом остается песок. Тот, который был завезен при открытии пляжа, уже полностью вымыт.

Начальник Правового управления исполкома города Ленар Ахметзянов, вступив в дискуссию, напомнил, что землю под пляж Тагиров получил бесплатно – с учетом ее социальной значимости для городской инфраструктуры. Ахметзянов предложил владельцу компенсировать потерю части доходов расширением линейки предлагаемых услуг. «Например, можно заняться прокатом спортивного и другого инвентаря», – отметил представитель исполкома. Однако Тагиров, услышав предложение, заявил, что прокат инвентаря имеет очень низкую доходность и не в состоянии компенсировать недополученные средства.

Смогут ли стороны договориться и каким станет единственный частный пляж Автограда после снятия ограничений, покажет предстоящий летний сезон.

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