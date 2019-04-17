Минниханову презентовали схему перераспределения автомобильных потоков в историческом центре Казани

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Сегодня утром Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил прогулку по историческому центру Казани и вдоль набережной реки Казанки, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На площадке возле Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля руководителю республики презентовали схему перераспределения автомобильных и пешеходных потоков в историческом центре города. «Предполагается, что за счет изменения схемы дорожного движения автомобилей будут организованы пешеходные связи между площадью Свободы — площадью Султан-Галиева — сквером им. Фукса», — говорится в сообщении.

Далее Рустаму Минниханову показали здание на ул. Карла Маркса, 56/11. Объект «Дом Дротоевского-Молоткова», который находится на стадии реконструкции.

Следующими стали объекты по ул. Карла Маркса, 62, 64. Директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан Р. М. Нургалеева обратилась с просьбой передать двухэтажные здания музею для дальнейшего размещения в них музейных экспозиций.

Затем Президенту презентовали проект использования территории под мостом Миллениум (с улицы Подлужная) — здесь планируется создать молодежный парк с площадками для занятий экстремальными видами спорта. В ходе осмотра Кремлевской набережной со стороны ул. Подлужная Рустам Минниханов предложил организовать на пустующих территориях сразу после моста Миллениум футбольное поле.

Также на набережной реки Казанка возле лестничного спуска к воде прошла презентация еще одной территории, где предполагается создать общественное пространство — Фестивальный квартал. Президент поручил доработать проект и представить для обсуждения в течение 15 дней.

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