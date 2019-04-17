На «Весне казанского кино» зрителям презентуют метры III Питчинга дебютантов в Казани

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 22 апреля в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В. И. Ленина состоится киномероприятие «Весна казанского кино», сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

«Зрителей ждет яркий, динамичный кино-фьюжн из военной драмы, интерактивного кино, мелодрамы, триллера, драмы 18+ и документального кино», — сообщается в анонсе события.

Презентовать кино-фьюжн в КДК им. В. И. Ленина соберутся создатели фильмов и творческие группы.

В рамках мероприятия зрители посмотрят презентацию двух татарстанских полных метров «Кахексия» и «Не называй меня Вася». Проекты были представлены на III Питчинге дебютантов в Казани и были отмечены специальными призами от членов экспертного совета.

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