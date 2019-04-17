В Казани за пару часов «Дорожный пристав» помог взыскать 20 тысяч рублей штрафов ГИБДД

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сегодня во время рейда с Госавтоинспекцией Казани судебным приставам удалось взыскать долги по штрафам ГИБДД на сумму 20 тысяч рублей.

Ловили должников на Горьковском шоссе. Недалеко от поста ДПС был установлен аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который фиксировал на проезжей части номера машин, у владельцев которых есть долги по штрафам ГИБДД.

Так, среди должников попался водитель «ГАЗели». При проверке документов автоинспектор выяснил, что у мужчины есть неоплаченный штраф за не пристегнутый ремень. Вместе с исполнительским сбором судебных приставов сумма задолженности составила две тысячи рублей. Пристав предложил водителю на месте оплатить долг, но тот отказался.

«У меня нет с собой ни банковской карты, ни денег. В кармане 400 рублей», – сказал водитель.

Пристав выписал водителю требование, чтобы в течение пяти дней тот явился к ним в отдел и оплатил долг.

Другим должником оказался водитель грузовика, который решил оплатить штраф на месте. Как оказалось, большегруз, которым управлял мужчина, был зарегистрирован на его супругу. В прошлом году она нарушила ПДД и должна была заплатить штраф в размере 500 рублей.

«Нам никакое уведомление не приходило. Обычно мне приходят сообщения о штрафах ГИБДД на электронную почту, и я их сразу оплачиваю», – удивился мужчина.

За несколько часов судебным приставам удалось поймать около 30 должников. Кто-то оплачивал долги по штрафам на месте, кто-то получил требование явиться в отдел РОСП. У двоих должников приставы арестовали телефоны. Теперь у них есть десять дней, чтобы оплатить долг и снять арест.

«На сегодняшний день в базе данных числятся около 75 тыс. должников по штрафам ГИБДД. Но это не предел. Каждый день их количество увеличивается. Если должник не платит, то в зависимости от размера долга мы составляем акт описи имущества либо арестовываем его. Также мы выдаем требование о вызове на прием к судебному приставу, чтобы оплатить штраф. Если должник требование не выполняет, то составляется административный протокол», – рассказал судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов города Казани Константин Большаков.



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