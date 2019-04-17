Представитель Союза писателей Башкортостана: Башкирские писатели видят в Тукае наставника

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ»). Заведующая отделом по работе с татарскими писателями Союза писателей Республики Башкортостан Фания Габидуллина рассказала журналистам об отношении башкирских писателей и поэтов к Габдулле Тукаю.

«Они видят Тукая своим наставником, человеком, указывающим им путь», — сказала Фания Габидуллина.

«Башкирские писатели, поэты в Башкортостане всегда показывают свое отношение к Тукаю. У нас в 2017 году вышла книга „Мое слово Тукаю“. Среди более чем шестидесяти представленных в сборнике писателей 19 — башкирские поэты: Кадим Аранбай, Зайнап Биишева, Рами Гарипов, Хасан Назар, Лариса Абдуллина и другие», — пояснила Фания Габидуллина.

Она отметила важность установления в рамках Дней Татарстана в Башкортостане памятника Габдулле Тукаю. «В 2011 году было решение городского совета, однако памятник не был установлен. Проводились и конкурсы на лучшую скульптуру. Наконец, в прошлом году вышло постановление о месте установки памятника», — подчеркнула она.

«До этого было выбрано место — говорили, что надо установить на улице Тукая. После обсуждения было решено установить его на красивом месте перед Татарским государственным театром „Нур“. Думаем, что в будущем здесь появится и памятник Сахибжамал Волжской (татарская актриса, режиссер, основатель и руководитель театра „Нур“ (1912) — прим. Т-и), потому что нам хочется видеть Тукая, театр „Нур“ и Сахибжамал в одной связке», — сказала Фания Габидуллина.

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