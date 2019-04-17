ОАО «Сетевая компания» приняла участие в международном форуме по энергоресурсоэффективности

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). ТЭФ-2019 состоялся На площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» — комплекса мирового уровня, построенного недавно вблизи аэропорта «Казань», состоялся ТЭФ-2019. В рамках крупнейшего проекта по энергетике, энергоэффективности и ресурсосбережению в Приволжском федеральном округе были организованы два ключевых мероприятия: 20-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и 19-й Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность. Энергосбережение».

Участниками форума стали представители энергетического сообщества, министерств и ведомств республики, специалисты различных отраслей промышленности. В проходящей в двадцатый раз выставке приняли участие более 170 компаний, представители более чем 50 регионов страны, а также иностранные партнеры.

В торжественном открытии мероприятия принял участие Президент РТ Рустам Минниханов и заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, которые провели осмотр экспозиций участников выставки.

ОАО «Сетевая компания» представила на своих стендах инновационные технологии и научно-технические разработки, активно внедряемые в компании в последние годы совместно с компаниями «ПроСофт-Системы» (технология «Smart grid» «Умные сети»), ООО НПП «ЭКРА» («Цифровая подстанция»), МНПП «АНТРАКС» (Интеллектуальный разъединитель), «HART Digital Agency» (шлем «Виртуальная реальность»).

«35,8 % — такова совокупная доля электрической сети низкого класса напряжения, оснащенная интеллектуальными решениями. А именно: 25 районов РТ оснащены автоматизированными системами секционирования, в 3 городах внедрены участки "умных сетей", в 39 районах — системы определения повреждений ВЛ, в 2 районах — система интеллектуального учета, в одном — интеллектуальные разъединители», — пояснил в своем выступлении заместитель генерального директора-технический директор компании Илшат Галимзянов, знакомя высоких гостей с представленной на стене выставочного павильона картой РТ, графически отображающей районы, охваченные инновационными разработками.

«Ресурсосбережение в современном мире — это основное звено конкурентности, эффективности. Все, что связано с энергетикой, — это всегда много новых решений и технологий, и вам важно быть в тренде. Я желаю нашему форуму прекрасной работы, чтобы компании нашли новых партнеров, были полезными друг другу», — с такими приветствием обратился к участникам выставки Рустам Минниханов в ходе заседания Правительства РТ «О ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан».

В первый день состоялось награждение победителей различных конкурсов. «Сетевая компания» стала лауреатом 2018 года республиканского конкурса за достижение лучших показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности по итогам 2018 года. Диплом в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития» был вручен заместителю генерального директора – техническому директору ОАО «Сетевая компания» Илшату Галимзянову за активное участие в реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан».

В конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии» дипломы были вручены представителям сразу трех филиалов.

Гран-при в номинации «Новая продукция» получил директор Елабужских электрических сетей Эдуард Шаронов за внедрение систем интеллектуального учета в Елабужском районе РТ. Напомним, что в конце 2018 года на территории, находящейся в зоне ответственности филиала компании, было установлено 5 тысяч «умных» приборов учета.

Буинские электрические сети стал обладателями диплома II степени номинации «Энергоэффективная продукция» —продукция с наилучшими показателями энергоэффективности». Награда была вручена директору БуЭС Айрату Зиганшину за создание системы секционирования сети на базе интеллектуальных разъединителей 10 кВ в Буинских электрических сетях.

Также диплома III степени в номинации «Новая продукция» — продукция с новыми или улучшенными характеристиками в части минимизации удельных расходов топливно-энергетических ресурсов и материалов при их производстве» были удостоены Приволжские электрические сети. Директор ПЭС Вильдан Нигметзянов получил награду за внедрение технологии распределения электроэнергии на напряжении 0,95 кВ.

Во второй день состоялся ряд мероприятий, организатором которых выступила ОАО «Сетевая компания». В ходе пленарного заседания «Решение проблем энергоэффективности и бесперебойности электроснабжения потребителей и панельной дискуссии «Интеллектуальные решения для цифровой трансформации электросетевого комплекса» представители компании в альянсе с производителями и разработчиками нового оборудования поделились опытом внедрения в производственный процесс современных инженерных решений.

Руководители структурных подразделений компании ответили на вопросы заинтересованных сторон и на традиционно организуемом «Часе «Сетевой компании».

Во время бизнес-встречи с представителями МРСК Центра были рассмотрены актуальные отраслевые задачи.

Представители компании приняли активное участие и в Молодежном дне, в рамках которого прошли награждения по итогам различных конкурсов, профориентационные уроки, интерактивные мероприятия.