В Нацбиблиотеке РТ назвали самую популярную книгу на татарском и русском языках

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ наградили победителей республиканского конкурса «Книга года». Авторов выбрали в шести номинациях, сообщает пресс-служба библиотеки.



За самую читаемую книгу, изданную в 2017 году, дипломом в номинации «Проза на татарском языке», награждена Дания Гайнетдинова за книгу «Ялгыз таган». В номинации «Поэзия на татарском языке» самым популярным признан известный поэт Разиль Валеев за книгу «Шагыйрь=Поэт=The poet». Лучшим автором «Детской книги на татарском языке» стала Гузель Адхам («Эбием кем исемле?»).



В номинации «Художественная литература, изданная на русском языке», лучшими признаны «Рассказы» Фирузы Замалетдиновой. В номинации «Публицистика и научно-популярная литература на татарском языке» первое место занял Нурмухаммет Хисамов за работу «Тукай: боеклеге хэм фажигасе».



В «Публицистике и научно-популярной литературе на русском языке» высшего места удостоился Булат Султанбеков за книгу «Гумер Усманов».

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