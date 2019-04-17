Смотровая площадка «Чаши» откроется после зимнего перерыва

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). С 21 апреля вновь откроется для посещения после зимнего перерыва смотровая площадка Центра семьи «Казан». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Жители и гости города смогут полюбоваться видами с высоты 32 м по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 10 до 19 часов. Понедельник и вторник будут выходными днями.

В Управлении ЗАГС Казани пояснили, что стоимость посещения площадки составляет 100 рублей, но для детей ростом ниже 122 см предусмотрен бесплатный вход.

В прошлом году смотровая площадка «Чаши» из-за проведения чемпионата мира по футболу работала лишь два с половиной месяца – со 2 августа до 15 октября. За это время ее посетили свыше 40 тыс. человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центр семьи «Казан» вошел в топ самых романтичных мест в День святого Валентина.

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