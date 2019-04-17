«Может, не поздно уйти в футбол?»: хоккеист «Ак Барса» провел тренировку с «Рубином»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов провел полноценную тренировку с футбольным «Рубином». Затем он отправится в расположение челнинского «КАМАЗа», в рядах которого сыграет против команды «Уфа-2» в матче Профессиональной футбольной лиги.

Тренировка для спортсмена проходила в обычном для футболистов режиме, наставник «Рубина» Курбан Бердыев не стал давать поблажку новичку. Однако перед ее началом хоккеист попытался задобрить специалиста, подарив ему свою клюшку. Трюк отчасти удался: главный тренер остался доволен, но отрабатывал Лукоянов так же, как и все.

Упражнения начались с разминочного бега вокруг футбольного поля, после чего футболисты разделились на пары и отрабатывали передачи на весу и по земле. Хоккеисту достался в партнеры Сорокин. «В “Рубине“ я знаю Егора Сорокина и Александра Бухарова. В основном здесь все новые лица», – рассказал после тренировки довольный Лукоянов.

Далее тренерский штаб разделил спортсменов на четыре команды по четыре человека. В коллективе «красных манишек» вместе с хоккеистом оказались тот же Сорокин, Бухаров и молодой иранский полузащитник Реза Шекари. Игрокам предстояло пройти полосу препятствий, которая состояла из четырех этапов: модный у футбольных блогеров кроссбар-челлендж (попадание мячом в перекладину с линии штрафной), проверка на точность паса (футболисты должны были попасть в небольшой участок земли), контроль мяча на весу в перепасовке с партнером ногой и головой, а также исполнение на силу (необходимо перебросить маленькие ворота и попасть в следующие ворота, стоящие рядом).

На каждом из этапов был закреплен тренер, считающий количество правильно выполненных упражнений. Команда, совершившая наибольшее их количество, побеждала и освобождалась от наказания – отжиманий. Команда Лукоянова заняла третье место, поэтому «красные манишки» дружно упали на землю и начали отжиматься.

После тренировки Курбан Бердыев сказал, что начал переживать за своих ребят, ведь Лукоянов выглядел очень достойно. Сам же футболист в ответ заявил, что из-за сложностей подписания нового контракта с «Ак Барсом» он поговорит со своим агентом о возможности начала футбольной карьеры. «Может, в футбол уйти, пока не поздно», – рассмеялся спортсмен.

«Ощущения от тренировки такие же, как тогда, когда я пришел в “Ак Барс“. Тогда в раздевалке я увидел Даниса Зарипова и Алексея Морозова. Всё это нельзя было передать словами, я сильно переволновался. Сегодня я вновь почувствовал себя не в своей тарелке. Но здесь меня приняли очень хорошо, ребята все приветливые. На поле они помогали мне, подсказывали, что делать. Потом я втянулся, и уже стало более или менее интересно. Спасибо главному тренеру за то, что дал возможность потренироваться», – заявил журналистам хоккеист.

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