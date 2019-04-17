Жительница Казани отсудила у управляющей компании 40 тыс. рублей за перелом руки

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Жительница Казани отсудила у управляющей компании ЖКХ «Гвардейская» 40 тыс. рублей. Она обратилась с иском в Советский районный суд города после того, как сломала руку, упав с покрытого льдом крыльца.

По словам свидетельницы, крыльцо у входа в подъезд всю зиму было скользким. «Пострадавшая спустилась вниз, чтобы нас пропустить, а потом резко упала и поехала, повернулась назад, а там еще лестница с железным уголком. Она упала на спину и головой еще ударилась», – рассказала она на судебном заседании.

При этом свидетельница добавила, что до этого случая еще одна жительница дома упала на этом же крыльце, сломав тазобедренный сустав.

Представитель управляющей компании отвергал выдвинутые ответчику претензии. Он ссылался на недостаточное количество доказательств того, что крыльцо в тот день действительно не чистили.

«Вот фотографии подъезда в тот день, когда упала пострадавшая. Истец указывает, что не были соблюдены меры безопасности и что на крыльце не было коврика. Его там действительно нет. Однако надлежащая уборка территории дома была выполнена», – заявил представитель ответчика во время заседания.

Суд решил удовлетворить иск частично и взыскать с ответчика 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. В удовлетворении оставшейся части претензий пострадавшей было отказано.

«По результатам рассмотрения гражданского дела судом принято решение о частичном удовлетворении исковых требований и взыскании с ООО “УК "ЖКХ Гвардейская"” в пользу Фадеевой Т. М. компенсации морального вреда в размере 40 тыс. рублей», – пояснили в пресс-службе Советского суда Казани.

Подробнее о судебном деле читайте в материале на сайте «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.