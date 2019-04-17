Самозанятых Татарстана приглашают на обучение по участию в закупках

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 18 апреля в казанском Доме предпринимателя пройдет семинар для самозанятых по работе поставщиков и заказчиков в системе «Биржевая площадка». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«На семинаре расскажут об этапах участия в тендерах, наиболее распространенных ошибках при подготовке и прохождении электронных торгов», — говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить регулярно два раза в неделю по средам и четвергам.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 (843) 212-24-91, 8 (843) 292-95-07 или по электронной почте: bp@mail.zakazrf.ru

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