В Татарстане решается вопрос о возбуждении уголовного дела против «черных копателей»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Незаконную добычу песчано-гравийной смеси у притока Куйбышевского водохранилища пресекли экологи Татарстана благодаря бдительности местных жителей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Груженые “КАМАЗы“ и погрузчик, выезжающие с прибрежной полосы местной реки, привлекли внимание жителей деревни Лабышка Камско-Устьинского района. Поступившее обращение приняли на рассмотрение местные экологи и выехали на место. У притока Куйбышевского водохранилища они зафиксировали котлован, образованный вследствие добычи песчано-гравийной смеси», – говорится в сообщении.

Площадь выемки в грунте составила 204 кв. метра, а объем добытых общераспространенных полезных ископаемых равняется 143 куб. метра. Часть песчано-гравийной смеси «черные копатели» оставили у котлована.

Все собранные материалы переданы в отделение полиции «Камско-Устьинское» отдела МВД России «Верхнеуслонский» для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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