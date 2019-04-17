Среди бегунов на Казанском марафоне разыграют автомобиль «Рено Логан»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 4 и 5 мая в Казани состоится Казанский марафон-2019, в честь юбилея мероприятия организационный комитет анонсировал проведение праздничной лотереи. Главным призом станет автомобиль «Рено Логан».



Автомобиль и другие подарки разыграют среди участников всех дистанций Казанского марафона, помимо детских стартов.

«Розыгрыш состоится 4 мая на Центральном стадионе, вход на который будет осуществляться по стартовым номерам и фиксироваться электронной системой хронометража», – отмечает источник.



Победителей определят по комбинациям цифр, которые вытянут случайные гости мероприятия из пяти лотерейных бочонков. Каждая цифра будет означать одну из пяти цифр в стартовом номере. В результате комбинации вытянутых цифр сформируется стартовый номер победителя. На момент выигрыша необходимо лично присутствовать на лотерее. В случае отсутствия победителя розыгрыш будет проводиться заново.



Ознакомиться с условиями участия, расписанием и маршрутами соревнования можно на официальном сайте Казанского марафона http://kazanmarathon.org/.

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