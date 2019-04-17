Упавшая в Казани стрела башенного крана повредила трансформаторную будку и припаркованную легковушку

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Упавшая в центре Казани стрела башенного крана повредила трансформаторную будку и припаркованную легковушку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В результате падения повреждено здание трансформаторной подстанции и рядом припаркованный автомобиль "Волга"», – рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на улице Павлюхина на стройплощадке упала стрела 50-метрового башенного крана. В результате инцидента никто не пострадал.





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