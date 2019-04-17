Артисты иммерсивного спектакля «Анна Каренина» устроят живые чтения на «Библионочи – 2019»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Актеры иммерсивного спектакля «Анна Каренина» в Национальной библиотеке РТ прочитают отрывки из одноименного романа Льва Толстого. Живые чтения пройдут в формате небольшого спектакля в рамках проекта «Библионочь – 2019» 20 апреля, сообщает пресс-служба библиотеки.



Культурное учреждение ждет гостей на ежегодный фестиваль чтения, где посетителям будет представлена насыщенная программа под названием «Весь мир – театр».



Студенты Казанского инновационного института имени Тимирясова организуют литературную гостиную под названием «Поэзия – всемирная держава», где прозвучат стихи Шекспира, Байрона, Гете и других поэтов на английском, французском и немецком языках.



В отделе татарской и краеведческой литературы будет организован круглый стол «Современная татарская драматургия и театр», во время которого можно будет послушать приглашенного гостя, обсудить актуальные вопросы, поделиться своим мнением.



Для маленьких читателей состоится детский квест «Театральный сезон».

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