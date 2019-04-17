Рыбаки на льдине, паводок и горящая трава: 150 спасателей учились ликвидировать ЧС у «Казань Арены»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 150 спасателей и 30 единиц техники сегодня были задействованы в учениях на дублере третьей транспортной дамбы у «Казань Арены».

На берегу Казанки спасатели разбили лагерь. В легенде учений было три вида ЧС: спасение рыбаков с оторвавшейся льдины, действия при возникновении паводка и пожара.

К месту прибыли пожарные машины, вездеход, судно на воздушной подушке и несколько лодок.

К слову, всего в МЧС Татарстана работают более 15 тысяч спасателей, имеются порядка трех тысяч единиц техники. В любую минуту силы и средства готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

«В этом году паводок проходит стабильно: уровень воды на реках намного ниже критических и среднегодовых отметок. Ежедневно на номер 112 поступает от трех до десяти звонков о подтоплениях в улично-дорожной сети и на приусадебных участках. Угрозы населению нет, органы местного управления оперативно реагируют на заявления граждан», – сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

Двенадцать статистов выполняли во время учений роль пострадавших. «Спасти» их удалось примерно за полчаса. Сначала спасатели эвакуировали условных рыбаков с импровизированной льдины при помощи судна на воздушной подушке. Затем несколько человек вывезли с «затопленного» участка на вездеходе и лодках.

К слову, вездеход «Шерп» вмещает шесть человек и способен передвигаться по льду и воде. Собирают его в Казани, пока на вооружении у спасателей есть только один такой универсальный автомобиль. В прошлом году с его помощью спасали жителей Кайбицкого района во время паводка.

«Шерп» без труда за считанные минуты перебрался на другой берег Казанки и перевез статистов. За оставшимися отправились лодки.

По словам инспекторов ГИМС, в реальных условиях они часто используют судно на воздушной подушке «Хивус».

«Практические ежегодно нам приходится спасать рыбаков, которые оказываются на оторвавшейся льдине – в период ледостава осенью, и в период ледохода весной. Люди идут отдыхать на рыбалку, меняется погода, меняется уровень воды, льдина отрывается, и их уносит. Они начинают звонить 112, и тогда им на помощь выезжают спасатели на спецтехнике», – рассказал руководитель казанского инспекторского отделения ГИМС Марат Ганеев.

В этом году такой случай произошел в Рыбно-Слободском районе РТ, когда троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины при помощи «Хивуса».

«Сегодня для спасательной операции ушло немного времени, но это потому, что акватория реки небольшая и берег достаточно близок. К примеру, на Куйбышевском водохранилище времени понадобилось бы значительно больше. В 2014 году там на льдине оказались 170 человек, для спасения которых потребовалось несколько десятков единиц техники», – вспомнил Ганеев.

Самое сложное в такой ситуации, по словам Ганеева, вовремя доехать к месту происшествия.

Заключительным этапом сегодняшних учений стало тушение горящей травы. Для этого пришлось поджечь камыши на берегу Казанки – пламя быстро распространилось и повалил густой дым. Спасатели прибыли к месту возгорания, протянули пожарные рукава и оперативно справились с задачей.

Такие учения проходят раз в год и длятся три дня. Завтра в Лаишевском районе МЧС отработает действия по тушению лесного пожара при помощи авиации.

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