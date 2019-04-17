Елена Кривопатре

17 апреля 2019, 16:43

Происшествия

Рыбаки на льдине, паводок и горящая трава: 150 спасателей учились ликвидировать ЧС у «Казань Арены»

Рекомендуем

Происшествия

Рыбаки на льдине, паводок и горящая трава: 150 спасателей учились ликвидировать ЧС у «Казань Арены»

Фото: Елена Кривопатре

Для отработки спасательных операций к третьей транспортной дамбе подогнали более 30 единиц спецтехники.

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 150 спасателей и 30 единиц техники сегодня были задействованы в учениях на дублере третьей транспортной дамбы у «Казань Арены».

На берегу Казанки спасатели разбили лагерь. В легенде учений было три вида ЧС: спасение рыбаков с оторвавшейся льдины, действия при возникновении паводка и пожара.

К месту прибыли пожарные машины, вездеход, судно на воздушной подушке и несколько лодок.

К слову, всего в МЧС Татарстана работают более 15 тысяч спасателей, имеются порядка трех тысяч единиц техники. В любую минуту силы и средства готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

«В этом году паводок проходит стабильно: уровень воды на реках намного ниже критических и среднегодовых отметок. Ежедневно на номер 112 поступает от трех до десяти звонков о подтоплениях в улично-дорожной сети и на приусадебных участках. Угрозы населению нет, органы местного управления оперативно реагируют на заявления граждан», – сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

Двенадцать статистов выполняли во время учений роль пострадавших. «Спасти» их удалось примерно за полчаса. Сначала спасатели эвакуировали условных рыбаков с импровизированной льдины при помощи судна на воздушной подушке. Затем несколько человек вывезли с «затопленного» участка на вездеходе и лодках.

К слову, вездеход «Шерп» вмещает шесть человек и способен передвигаться по льду и воде. Собирают его в Казани, пока на вооружении у спасателей есть только один такой универсальный автомобиль. В прошлом году с его помощью спасали жителей Кайбицкого района во время паводка.

«Шерп» без труда за считанные минуты перебрался на другой берег Казанки и перевез статистов. За оставшимися отправились лодки.

По словам инспекторов ГИМС, в реальных условиях они часто используют судно на воздушной подушке «Хивус».

«Практические ежегодно нам приходится спасать рыбаков, которые оказываются на оторвавшейся льдине – в период ледостава осенью, и в период ледохода весной. Люди идут отдыхать на рыбалку, меняется погода, меняется уровень воды, льдина отрывается, и их уносит. Они начинают звонить 112, и тогда им на помощь выезжают спасатели на спецтехнике», – рассказал руководитель казанского инспекторского отделения ГИМС Марат Ганеев.

В этом году такой случай произошел в Рыбно-Слободском районе РТ, когда троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины при помощи «Хивуса».

«Сегодня для спасательной операции ушло немного времени, но это потому, что акватория реки небольшая и берег достаточно близок. К примеру, на Куйбышевском водохранилище времени понадобилось бы значительно больше. В 2014 году там на льдине оказались 170 человек, для спасения которых потребовалось несколько десятков единиц техники», – вспомнил Ганеев.

Самое сложное в такой ситуации, по словам Ганеева, вовремя доехать к месту происшествия.

Заключительным этапом сегодняшних учений стало тушение горящей травы. Для этого пришлось поджечь камыши на берегу Казанки – пламя быстро распространилось и повалил густой дым. Спасатели прибыли к месту возгорания, протянули пожарные рукава и оперативно справились с задачей.

Такие учения проходят раз в год и длятся три дня. Завтра в Лаишевском районе МЧС отработает действия по тушению лесного пожара при помощи авиации.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Водитель и пассажир иномарки пострадали после опрокидывания авто в кювет в Лаишевском районе РТ
Новости дня
03:29
В Нижнекамске возобновил свою работу кол-центр для записи к врачам

Телефонный центр записи к врачам не работал по техническим причинам.

02:44
Легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Набережных Челнах

По окончании забегов победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами.

01:32
В пестречинском детсаду воспитанников развивают по инновационной методике «Мате плюс»

Пестречинские педагоги провели для своих коллег из других районов тематические открытые занятия.

00:45
Шахматисты Аксубаевского района победили в турнире памяти Виталия Тимирясова

В командном первенстве победу одержал Аксубаевский район, на втором месте оказались чистопольцы, третье место занял Черемшанский район.

00:18
Двум печищинцам передали свидетельство о захоронении отца, считавшегося без вести пропавшим на войне

Представитель казанского Клуба воинской славы привезла свидетельства о 14 погибших печищинцах, которые считались без вести пропавшими.

17.04 23:51
В Татарстане решается вопрос о возбуждении уголовного дела против «черных копателей»

Злоумышленники незаконно добыли 143 куб. метра песчано-гравийной смеси у притока Куйбышевского водохранилища.

17.04 23:42
В Татарстане 23 апреля изменится расписание движения трех пригородных поездов

На один день меняется расписание электричек, курсирующих по маршруту Казань – Кизнер, Арск – Албаба и Албаба – Казань.

17.04 23:19
Фотографию казанского Национального банка представили на выставке в Москве

Экспозиция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест и Дням исторического и культурного наследия в Москве.

17.04 23:01
За неординарный подход к библиотечной работе отмечены четыре района Татарстана

Библиотекари Нижнекамска, Арска, Менделеевска и Елабуги стали победителями конкурсов «Лидер» и «Творческий поиск».

17.04 22:56
Определился соперник «Зенита» по полуфиналу чемпионата России

21 апреля казанцы примут дома волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя.

17.04 22:49
Водитель и пассажир иномарки пострадали после опрокидывания авто в кювет в Лаишевском районе РТ

Авария произошла сегодня днем на трассе Казань - Оренбург.

17.04 22:48
Участок автодороги Альметьевск – Лениногорск на полгода закроется для движения транспорта

На участке автодороги от 16,3 км до 21 км будет проводиться ремонт.

17.04 22:40
Из мусора – во вторсырье: на субботнике в Казани организуют раздельный сбор отходов

Горожане будут собирать мусор в мешки двух цветов – для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов.

17.04 22:28
Казанцы смогут посадить сосну, лиственницу или рябину в рамках «Дня посадки леса»

Минлесхоз РТ подготовил 2,5 млн саженцев для природоохранной акции, которая пройдет в республике 27 апреля.

17.04 22:17
Артисты иммерсивного спектакля «Анна Каренина» устроят живые чтения на «Библионочи – 2019»

Нацбиблиотека ждет гостей на ежегодный фестиваль чтения, где посетителям будет представлена насыщенная программа под названием «Весь мир – театр».

17.04 22:10
Минтимер Шаймиев о татарах и башкирах: Самое главное – понимаем друг друга без перевода

Первый Президент РТ направил видеопоздравление к церемонии открытия Дней Татарстана в Башкортостане.

17.04 22:04
На «Весне казанского кино» зрителям презентуют метры III Питчинга дебютантов в Казани

На киномероприятие в КДК им. В.И. Ленина соберутся создатели фильмов и творческие группы.

17.04 21:50
Из Казани возобновилось движение пригородных поездов в Йошкар-Олу

Из столицы Татарстана электрички будут выезжать по пятницам, субботам и воскресеньям.

17.04 21:44
Старший тренер «Динамо-Казани»: «Локомотив» был сильнее, нам нужно менять свою игру

Сергей Сикачев похвалил молодежь команды за их ответственное отношение к матчам.

17.04 21:42
Часть жителей пяти районов Казани на время останется без света

Одной из причин отключения электричества станет плановый ремонт ЛЭП.

17.04 21:36
Кадочкина: Игра против «Локомотива» была тяжелой, учитывая число молодых волейболисток в команде

Диагональная «Динамо-Казани» поделилась впечатлениями от первого в жизни матча плей-офф.

17.04 21:36
В Набережных Челнах на дебатах предложили привлечь предпринимателей к раздельному сбору мусора

«У меня висит 24 заявки от жителей на установку контейнеров. А выполнить их некому», – сообщила руководитель объединения «Чистый лист».

17.04 21:35
Самозанятых Татарстана приглашают на обучение по участию в закупках

Семинары будут проходить два раза в неделю по средам и четвергам.

17.04 21:11
В Нацбиблиотеке РТ назвали самую популярную книгу на татарском и русском языках

В номинации «Поэзия на татарском языке» самым популярным признан известный поэт Разиль Валеев за книгу «Шагыйрь=Поэт=The poet».

17.04 21:08
Капитан «Динамо-Казани» о поражении от «Локомотива»: С такими ошибками невозможно выиграть

Евгения Старцева назвала омоложенный состав команды «неопытным и нестабильным».

События