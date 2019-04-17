Успешно прошедшие квест по Казани краеведы-знатоки получат подарки

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Девятнадцатая игра по городскому ориентированию и краеведению проекта Tat-Rus пройдет в Казани 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Прием заявок для участия в квесте проводится до 19 апреля. Командная игра пройдет в трех категориях: “Дервиш”, “Шурале” и “Кенгуру”. Принять участие в ней могут все желающие. Участники получат карточки с заданиями, и, правильно отвечая на них, достигнут определенных мест в городе, зафиксировав это в маршрутном листе», – отмечается в сообщении.

Каждая команда должна будет взять наибольшее количество контрольных пунктов. Стартуют команды отдельно друг от друга – с интервалом в одну минуту. Одна команда будет включать до четырех человек, включая детей.

Согласно условиям игры, передвигаться по одному из маршрутов можно пешком, а по другим двум – пешком, бегом или на общественном транспорте. Победители квеста получат дипломы и подарки.

Заявки на участие принимаются по электронной почте – shepardkazan@yandex.ru, в группе – http://vk.com/tatrus_shepard или по телефонам – 8 (950) 312-32-84 и 8-917-242-38-76.

Организаторами мероприятия выступают региональное отделение Русского географического общества в РТ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, компания «Шепард Казань», Литературный музей имени Габдуллы Тукая и творческий центр «Мастерская братьев Васильевых».

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