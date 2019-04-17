В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об изменениях в законодательстве по автобусным перевозкам

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 18 апреля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция об изменениях в законодательстве в части регулирования деятельности автобусных перевозок.

В мероприятии примут участие начальник управления – главный государственный инспектор Госавтодорнадзора по РТ Борис Смирнов, начальник управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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