Пожароопасный сезон объявлен в апреле в лесах Татарстана

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Пожароопасный сезон открыт в лесах Татарстана, сообщается на официальном сайте Министерства лесного хозяйства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РТ „О мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Республике Татарстан в 2019 году“ с 15 апреля 2019 года в лесах республики открыт пожароопасный сезон. В лесах запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло. Нельзя употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя машины. Запрещается засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами», — сказано в сообщении.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет административное наказание. Штраф на граждан составит до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — до 20 тыс. рублей, юрлиц — до 200 тыс. рублей. Если нарушение произошло во время особого противопожарного режима, то размер штрафа увеличивается и составит для граждан от 4 до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.



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