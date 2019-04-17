Казанский лицей-интернат проведет благотворительный концерт в помощь детям с ОВЗ

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Лицей-интернат № 2 Казани проведет благотворительный концерт «Без бергә! Мы вместе!», а также благотворительную ярмарку. Собранные средства передадут казанской школе № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Программа концерта будет включать выступления звезд татарской эстрады и учеников лицея-интерната. На благотворительной ярмарке можно будет приобрести изделия, изготовленные детьми и их родителями.

«Для участников пройдут мастер-классы. Для детей будет работать отдельная развлекательная площадка», – отмечается в сообщении министерства.

Мероприятие пройдет 27 апреля в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая.

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