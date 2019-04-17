Регулярный авиарейс из Казани в Геленджик откроется в июне

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В июне из Казани, Уфы, Челябинска и Нижневартовска откроются новые авиарейсы в Геленджик. Из столицы Татарстана полеты стартуют 22 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Рейсы будут выполняться до 21 сентября, пока на Черноморском побережье будет теплая погода, на регулярной основе», – говорится в сообщении пресс-службы.

Вылеты из Казани планируются по субботам в 6.15 с прибытием в Геленджик в 8.45. Обратный вылет запланирован на 16.50 с прибытием в столицу Татарстана в 19.10.

Пассажиров будут перевозить на 50-местных Bombardier CRJ-200.

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