В РТ с территорий «Пригородного лесничества» за неделю вывезли более 25 кубометров мусора

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане с территорий «Пригородного лесничества» за неделю работниками лесхоза вывезено уже более 25 кубометров мусора. Об этом во время экологического рейда на территории Матюшинского участкового лесничества сообщил руководитель-лесничий ГКУ РТ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев.

«С территории пригородного лесничества за прошлый год в общей сложности вывезено более 250 кубометров мусора. Уже в текущем году вывезено более 25 кубометров мусора. Работа только в этом направлении началась», — рассказал Ильнур Кашафеев.

Уборкой участков занимаются работники учебно-опытного пригородного лесхоза. Всего в «Пригородном лесничестве» под Казанью в этот период работает 4 бригады.

«У нас на данный период времени сформированы специальные бригады, имеются автомобили, злачные места мы знаем, по этим участкам проводим соответствующие работы», — подчеркнул руководитель-лесничий.

Виталий Шмелев к обеду уже собрал 10 мешков мусора. По его словам, чаще всего встречаются целлофановые мешки, пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки. «Бутылки очень опасные в пожароопасное время, на них попадает солнце, и они действуют, как лупа», — отметил Шмелев.

Также рабочие спиливают высохшие деревья. С начала апреля в РТ лесные инспекторы провели 93 рейда, в результате которых выявили 5 фактов незаконного размещения ТКО.

«Причина захламления леса — недобросовестное отношение некоторых граждан к лесу», — отметил Ильнур Кашафеев.

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