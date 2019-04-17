Татар-информ

17 апреля 2019, 13:25

Общество

Казанские ЮИДовцы соревнуются в управлении велосипедом и в оказании первой помощи пострадавшим в ДТП

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Общество

Казанские ЮИДовцы соревнуются в управлении велосипедом и в оказании первой помощи пострадавшим в ДТП

Фото: ГИБДД Казани

Мероприятие «Безопасное колесо – 2019» стартовало в Казани и продлится в течение двух дней.

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Казанские ЮИДовцы соревнуются в управлении велосипедом и в оказании первой помощи, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Напомнить юным пешеходам и велосипедистам о том, как нужно вести себя на дороге, чтобы не попасть в опасную ситуацию, а также привлечь их к распространению этих знаний среди сверстников – вот те задачи, которые поставили перед собой организаторы конкурса "Безопасное колесо – 2019"», – рассказали в ГИБДД.

В мероприятии, которое стартовало в Казани 16 апреля, принимают участие более 90 школьников в возрасте от 9 до 11 лет.

В течение двух дней участникам предстоит выяснить, кто из них лучше всех знает ПДД, умеет оказать первую помощь пострадавшим, а также способен умело и безопасно управлять велосипедом на специальной площадке.

Кроме того, ЮИДовцы сдадут теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге, а также поучаствуют в конкурсе и представят на суд жюри агитационно-пропагандистские выступления, посвященные Году театра в России.

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