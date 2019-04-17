Аэропорт «Бегишево» победил в номинации национальной премии «Крылья России 2018»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Татарстанский аэропорт «Бегишево» стал победителем национальной премии «Крылья России 2018». Он получил главную награду в номинации «Аэропорт года с пассажиропотоком до 2 млн пассажиров».

Сегодня в Москве состоялась церемония вручения национальной премии, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На победу в номинации «Аэропорт года с пассажиропотоком до 2 млн пассажиров» также претендовали аэропорты Анапы, Калуги, Ижевска, Омска, Перми, Сургута, Нижнего Новгорода («Стригино») и Тюмени («Рощино»).

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