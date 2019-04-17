К программе лояльности Ак Барс Банка присоединились МТС и Ростелеком

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Система лояльности Ак Барс Банка пополнилась программами двух крупнейших телекоммуникационных компаний. Теперь участники сервиса МТС Cashback и программы «Бонус» от Ростелекома смогут копить кэшбэк и бонусы за покупки по картам банка.

В рамках участия в программе «Бонус» от Ростелекома клиенты смогут получать до 15 бонусов за каждые 100 рублей в чеке, а по программе МТС Cashback — до 1,5 рублей кэшбэка. Новым пользователям программы лояльности Ак Барс Банка начисляется 300 бонусных единиц в выбранной программе.

Потратить накопленные бонусы и кэшбэк можно в соответствии с условиями партнеров.

Клиенты Ростелекома, участники программы «Бонус», смогут обменять накопленные бонусы на скидки на услуги связи и Интернета, подписки на антивирусные программы, видеопрокат фильмов на ТВ-приставке, подписки на пакеты телеканалов, фильмы и сериалы на мультимедийной платформе Wink. Подробнее об условиях программы лояльности Ростелекома — на сайте компании.

Участники программы МТС Cashback смогут оплатить кэшбэком мобильную связь своего номера или номера родных, развлекательные сервисы и приложения, домашний Интернет и ТВ, а также купить товары в салонах МТС. Информация о кэшбэк-сервисе от МТС доступна на сайте.

Чтобы стать участником партнерских программ Ак Барс Банка необходимо:

1. Быть участником бонусной программы от Ростелекома или сервиса МТС CashBack

2. Зарегистрироваться в программе лояльности Ак Барс Банка по ссылке

2. Выбрать программу одного из партнеров.

Программа лояльности Ак Барс Банка доступна владельцам всех карт VISA и Mastercard, кроме карты Долголетия. Подключиться к системе лояльности можно на сайте или через мобильное приложение банка в разделе «Акции». Пользователи могут выбрать систему поощрения одного из партнеров и копить баллы за безналичные покупки. Раз в месяц бонусную программу можно менять в личном кабинете.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.