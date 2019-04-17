В Нижних Вязовых Зеленодольского района закроется на ремонт железнодорожный переезд

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарстана завтра, 18 апреля, временно закроется железнодорожный переезд 753-й км станции Свияжск. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«С 8.00 до 20.00 18 апреля на железнодорожном переезде 753-й км станции Свияжск будет проводиться ремонт железнодорожного пути с демонтажем переездного настила», – говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за ремонта движение автотранспорта через переезд будет закрыто. Водителям предлагается совершить объезд через трассу М7 на 731-м км (автомобильная развязка).

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