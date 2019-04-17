За неординарный подход к библиотечной работе отмечены четыре района Татарстана

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Библиотеки Нижнекамского, Арского, Елабужского и Менделеевского районов стали победителями республиканских конкурсов «Лидер» и «Творческий поиск». Награждение лучших состоялось в Национальной библиотеке РТ, сообщает пресс-служба библиотеки.



Открыла церемонию награждения руководитель Национальной библиотеки РТ Сююмбика Зиганшина. Она рассказала об итогах работы библиотек республики, достижениях, активной программной деятельности и задачах на будущее.



С приветствием к собравшимся обратились первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова и член постоянного комитета Секции по формированию фондов Российской библиотечной ассоциации Рифат Саразетдинов (г. Москва). Далее состоялось награждение победителей и участников республиканских конкурсов «Лидер» и «Творческий поиск» дипломами и благодарственными письмами Министерства культуры РТ.



Межпоселенческая библиотечная система Нижнекамского района удостоилась награды за «Внедрение инновационных форм работы в библиотечную деятельность».



Арскую централизованную библиотечную систему отметили за инновационный проект «Поэтический вечер в кофейне Date&coffee».



Городскую библиотеку-филиал № 5 Елабужского района наградили за «Библиоинновации: перезагрузка библиотеки». Бизякинская сельская библиотека-филиал № 3 Менделеевского района отличилась в краеведческом интернет-ресурсе «Бизяки.рф».

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