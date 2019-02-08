Гафуров: Три пятых окончивших вузы Татарстана уезжают из республики

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Примерно три пятых обучающихся в Татарстане студентов после окончания вузов уезжают из республики на поиски работы в другие регионы России и зарубежные страны. Об этом на пресс-конференции в Казанском (Приволжском) федеральном университете рассказал ректор К(П)ФУ, председатель Совета ректоров вузов РТ Ильшат Гафуров.

«В Татарстане сегодня обучаются приблизительно 150 тыс. студентов, из них почти половина – студенты из других регионов. Это говорит о том, что наши вузы привлекают молодых людей. Очень плохо, что практически 90 тыс. потом уезжают и ищут себе работу на территории других регионов или стран. А это все-таки самая активная часть нашего населения», – заметил спикер.

При этом ректор Казанского университета добавил, что получил поручение Президента Татарстана Рустама Минниханова разработать программы по удержанию молодежи в республике.

«Сегодня Президент республики озабочен оттоком молодежи. И есть поручение, в том числе и мне как председателю Совета ректоров, разработать определенные программы, которые бы удерживали здесь самую активную и талантливую часть населения. Самая амбициозная часть населения – это люди молодого возраста», – подчеркнул Гафуров.

Сегодня на базе Института управления, экономики и финансов КФУ прошла конференция «Управление развитием территорий в условиях действующих ограничений». Эксперты обсудили поиск оптимальной и эффективной модели развития регионов.

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