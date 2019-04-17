Передать опыт Казанской агломерации регионам РФ предложили на форуме «Экономика в меняющемся мире»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Передавать опыт развития Казанской агломерации другим регионам предложил директор АНО «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов на конференции «Управление развитием территорий в условиях действующих ограничений» в рамках всероссийского форума «Экономика в меняющемся мире».

«Сложилось около 20 крупнейших городских агломераций с населением более 1 млн человек, они являются реальными драйверами развития экономики страны. Казанская агломерация входит в число самых крупных, самых передовых. Те модели развития городской агломерации, которые складываются здесь, могут быть перенесены в другие регионы», — пояснил Климанов.

Эксперт также отметил, что в Татарстане сложились 3 крупные агломерации: Казанская, Набережночелнинская и Альметьевская. Эти площадки в будущем можно использовать для отработки новых технологий.

«Как центр должен работать с пригородами, кто должен заниматься решением транспортных совместных задач, вопрос мусора и так далее. Если эти процессы здесь отработать, то мы получим очень позитивную правильную практику, которую можно дальше использовать», — рассказал Владимир Климанов.

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