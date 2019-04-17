Казанцам помогут бесплатно изготовить транспарант для участия в акции «Бессмертный полк»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). С 15 по 23 апреля жители Казани получат возможность бесплатно изготовить транспарант с фотографией родственника или близкого человека для участия в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Инициатором благотворительной акции стал депутат Казанской городской Думы, генеральный директор компании «СМУ-88» Илья Вольфсон.

«День Победы для нашей семьи один из самых главных праздников. Мой дед, Степан Зайцев, был военным летчиком. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной Войны 2-й степени. Мы с детьми уже несколько лет подряд присоединяемся к шествию с портретом деда в руках. Вижу, как это важно для детей — что их прадед сыграл такую важную роль в судьбе нашей страны и мира на земле», — поделился Илья Вольфсон.

«Знаю, что розничная цена изготовления транспаранта для „Бессмертного полка“ в Казани в районе 600-650 рублей, а то и выше. Для кого-то это может стать препятствием, а это неправильно. Поэтому мы решили запустить эту акцию», — рассказал депутат Казгордумы.

В этом году акция будет проводиться впервые и станет доступна для 1000 желающих.

Чтобы сделать транспарант с памятным изображением родственника или близкого человека для акции «Бессмертный полк», нужно выслать фотографию с подписью (ФИО и годы жизни) и контактными данными для обратной связи на электронную почту kazan.polk2019@gmail.com до 23 апреля 2019 года включительно.

В ответ придет письмо с указанием номера участника. Фотография и подпись будут напечатаны на пластике толщиной 3 мм размером 30×40 см с разборной 67-сантиметровой пластиковой ручкой. Получить готовый транспарант можно будет в офисе продаж строительной компании «СМУ-88» по адресу ул. Спартаковская, 23 с 6 по 8 мая с 10 до 19 часов.

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