Андрей Кондратьев и Айдар Метшин примут участие в праймериз «Единой России»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Руководитель исполкома татарстанского регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев и глава Нижнекамского района Айдар Метшин подали документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Татарстане.

«Нам предстоит много встреч, дебатов, и я думаю, что сумею отстоять свою позицию. Если избиратели окажут мне доверие, в Государственном Совете республики я бы хотел заниматься вопросами развития стратегии молодежной политики, мне это близко, я долгие годы работал в этой сфере. Я очень хочу, чтобы молодые люди не уезжали из республики, трудоустраивались здесь, учили языки, были востребованы», — сказал Кондратьев после подачи документов. «Также я хотел бы работать над вопросом здоровьесбережения и летнего отдыха. Много в этом направлении делает Президент нашей республики Рустам Минниханов», — добавил он.

По словам Кондратьева, Татарстану необходим закон об организации летнего отдыха и подготовке профессиональных кадров. «От этого зависит здоровье и благополучие наших детей, а дети — это будущее республики», — подчеркнул Андрей Кондратьев.

Документы на участие в праймериз «Единой России» сегодня также подал глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, а также в других регионах России, где этой осенью предстоят выборы, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.