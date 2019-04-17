В России первую серию восьмого сезона «Игры престолов» посмотрело около 1 млн телезрителей

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Первую серию финального сезона «Игры престолов» с переводом 15 апреля с 22:00 до 22:59 посмотрело около 1 млн телезрителей. Об этом сообщает пресс-служба компании занимающейся телеизмерениями — MediaHills.

«Охват городского населения первой серии заключительного сезона сериала, вышедшей в эфир 15 апреля составил 977 тыс. телезрителей. Премьерный показ с 22:00 до 22:59 по московскому времени увеличил рейтинг канала в России более чем в 13,5 раза, а в Москве более чем в 12 раз по сравнению с обычным будним днем», — сообщает пресс-служба компании.

Первая серия длилась порядка 54 минут, а всего в новом сезоне «Игры престолов» будет шесть эпизодов длительностью от 58 до 80 минут.

К слову, первая серия поставила рекорд по численности зрителей в истории фэнтези-сериалов о средневековье в США. Премьеру эпизода посмотрело порядка 17,4 млн зрителей, для сравнения финальный эпизод седьмого сезона посмотрело около 16,9 млн американцев.

Эпическая битва людей Семи Королевств и Белых Ходоков все ближе, следующая серия восьмого сезона выйдет 22 апреля.

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