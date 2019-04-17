За шесть лет число обучающихся в татарской воскресной школе в Уфе увеличилось в четыре раза

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ»). С начала деятельности в 2012 году число учащихся в МОУ ДО «Татарская воскресная школа № 2» городского округа Уфы увеличилось в 4 раза. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила директор школы Эльвира Камалова.

«Когда мы начинали в 2012 году, было 45 детей, сейчас обучаются 195 детей. Мы работаем на базе школы № 41, принимаем детей в возрасте от 6 до 18 лет. Всего 14 учебных групп», — рассказала директор.

По словам Эльвиры Камаловой, учиться в татарскую воскресную школу приезжают из близлежащих к Уфе районов и деревень. «Составленные учителями программы утверждены методическим центром. Ребенок сначала попадает в первую группу, языка он еще не знает, он учит язык. В зависимости от уровня владения языком мы можем перевести его в следующую группу. Создана возможность изучать язык в одной группе с родителями», — рассказала она.

Занятия также проводятся онлайн по Skype. «В воскресной школе мероприятия проводятся не только школьного, но и общереспубликанского, международного уровня. Сотрудничаем с Белогорским районом Крыма, Татарстаном, татарскими центрами, с молодежным центром „Идель“, лингвистическими лагерями», — добавила Эльвира Камалова.

Она также отметила, что один из выпускников воскресной школы поступил в КФУ на факультет истории тюркских народов и сейчас обучается на втором курсе.

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