В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Международном дне памятников и исторических мест

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 18 апреля, в 9.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест.

В мероприятии примут участие помощник Президента Республики Татарстан Олеся Балтусова и заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.