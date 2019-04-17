Защитник «Рубина» о трех матчах за неделю: Неважно, какой календарь, нам надо играть на победу

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Данил Степанов прокомментировал будущий матч с екатеринбургским «Уралом».

«Дела у нас идут хорошо, в команде все как обычно, в тренировочном процессе изменений нет. Готовимся к „Уралу“. Это очень тяжелый соперник, я думаю, игра будет сложной, но мы настроены на победу», — сообщил Степанов.

Также он отметил, что команде неважно, что это будет третий матч за неделю: «Какая разница, какой календарь, нам важно выходить и играть на победу. Пусть сейчас у нас и не совсем удачная серия, но что поделать, это футбол».

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