Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов провел тренировку с «Рубином» перед переходом в ФК «КАМАЗ»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов с 19 апреля будет тренироваться с футбольным клубом «КАМАЗ» и готовиться к игре с «Уфой-2» в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба челнинского клуба в Twitter.

«ФК „КАМАЗ“ и @hcakbars достигли договоренности о переходе нападающего Артема Лукоянова в стан автозаводцев. В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ. Артем, добро пожаловать в футбол!» — говорится в сообщении клуба.

Сегодня Лукоянов принял участие в тренировке казанского футбольного клуба «Рубин».

В текущем сезоне КХЛ Артем Лукоянов набрал 25 очков (13 шайб + 12 передач) в 66 матчах за «Ак Барс». Контракт с казанским клубом истекает 30 апреля.

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