(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). У челнинца изъяли полторы тысячи литров самодельного пива, которое он продавал в своем магазине. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал собственный источник.

«На прошлой неделе в пятницу сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Набережные Челны установили личность директора местного магазина, который продал три тридцатилитровые кеги с пивом», – рассказал источник агентства.

Спиртное мужчина продавал по цене 38 рублей за литр, а делал пиво в арендованном промышленном помещении, где были обнаружены станок для измельчения солода и хмеля, а также сами ингредиенты и пластиковые кеги. Никаких документов на продукцию у мужчины не было.

«Всего оперативники подразделений экономической безопасности изъяли 1410 литров спиртного. Из помещения на экспертизы отобрали пробы воды, сырья и готовой продукции», – отметил источник.

Хозяина продукции подозревают по статье «Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

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