Директор татарской гимназии в Уфе: Изучающие несколько языков дети лучше сдают ЕГЭ

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Директор татарской гимназии № 84 города Уфа Равиль Идрисов сегодня в ходе встречи с писателями Татарстана поделился своим наблюдением о том, что дети, которые изучают больше разных языков, лучше сдают Единый государственный экзамен.

Половина из учащихся гимназии в качестве предмета «Родной язык» изучает татарский. На уроках иностранного языка они изучают английский язык, а как дополнительный иностранный — немецкий. Башкирский язык изучается как государственный.

«Работаю в этой гимназии уже двенадцатый год и по своему опыту могу сказать: в каких классах изучают больше языков, в них дети лучше сдают и экзамены после 9 класса, и Единый государственный экзамен», — сказал Равиль Идрисов.

Учащиеся гимназии в рамках дней Татарстана в Башкортостане встретились с представителями Союза писателей Татарстана — народными поэтами Татарстана, лауреатами премии Г. Тукая Зиннуром Мансуровым, Гараем Рахимом, лауреатом премии Г. Тукая поэтом Радифом Гаташ и председателем Союза писателей РТ, драматургом Данилом Салиховым.

Татарская гимназия № 84 г. Уфы образовалась в 2002 году на основе средней школы № 84. В 51 классе гимназии обучаются 1396 детей.

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