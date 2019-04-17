«Зулейха открывает глаза» Башдрамтеатра получила «Золотую маску» за сценическое прочтение романа

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Спектакль «Зулейха открывает глаза» Башкирского академического театра драмы получил специальную премию жюри драматического театра Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщается на сайте Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури.

«Спектакль "Зулейха открывает глаза" — лауреат «Золотой маски» 2019. Он стал обладателем премии жюри драматического театра Российской национальной театральной премии "Золотая маска" за сценическое прочтение романа Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза"», — говорится на сайте.

«Зулейха открывает глаза» режиссера Айрата Абушахманова написана по инсценировке Ярославы Пулинович. Театральное произведение создано по одноименному роману российской писательницы Гузель Яхиной. Спектакль описывает жизнь и репрессии 30-х годов прошлого века и повествует о девушке с тяжелой судьбой — Зулейхе, которая пожертвовала собой ради спасения сына.

Спектакль был номинирован на национальную театральную премию в шести номинациях. Главную роль Зулейхи в спектакле Башдрамтеатра исполняет Римма Кагарманова. Премьера нашумевшего спектакля состоялась в Казани на сцене театра им Г. Камала 4 апреля.

На сцену за наградой вышли режиссер Айрат Абушахманов, исполнительница главной роли Римма Кагарманова, художник спектакля Альберт Нестеров, художник по свету Ильшат Саяхов, директор театра Иршат Файзуллин.

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