В Госдуме считают, что доктрина продбезопасности должна включать ответственность за фальсификат

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Доктрина продовольственной безопасности страны должна включать ответственность и наказание за фальсификацию продуктов питания. Об этом заявил член Комитета по аграрным вопросам Виктор Кидяев на состоявшихся в Госдуме парламентских слушаниях «Продовольственная безопасность РФ и наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции: правовые аспекты».

Как отмечается на сайте Госдумы, депутат считает, что такая мера позволит защитить добросовестного производителя качественной продукции и повысить его конкурентоспособность. В частности, речь идет о необходимости усилить ответственность за фальсификацию молочной продукции как на производстве, так и при реализации.

Как рассказал Виктор Кидяев, опубликованные в СМИ данные о проверках Россельхознадзора свидетельствуют о том, что половина молочной продукции не соответствует заявленной на этикетке информации. «А есть регионы с фальсификатом на 80–100%, и с этим надо бороться всерьез», – заявил член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. По его словам, такие действия должны пресекаться.

«Если фирма использует в рецептуре пальмовое масло, но честно указывает состав и соблюдает нормы – нет вопросов. Но если везешь через границу молочный порошок как корм для скота, а здесь разводишь с жирами и химией и продаешь под видом цельного молока – за такое надо строго наказывать», – приводит слова Виктора Кидяева сайт Госдумы.

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