Наставник «Рубина» о тренировке команды с хоккеистом «Ак Барса»: Наш футболист тоже сыграет в хоккей

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о совместной тренировке с хоккеистом «Ак Барса» Артемом Лукояновым, который сыграет за челнинский «КАМАЗ».

«Уговаривать нас не пришлось, мы просто сделали ответную просьбу, чтобы наш футболист в хоккей поиграл. Почему нет? Отправим того, кто не умеет на коньках кататься», — поделился с журналистами Бердыев.

Вдобавок он прокомментировал заявление главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова о завершении тренерской деятельности в казанском клубе: «Я в хороших отношениях с Зинэтулой Билялетдиновым, но я не знаю причин его решения. Мы поддерживаем друг друга и в радостные, и в грустные моменты. Конечно, жаль. Нужно время, чтобы "переварить" это».

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